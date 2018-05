3. Mai 2018, 21:53 Uhr Unterföhring Seitensprung mit Hindernissen

Ein prickelndes Wochenende auf dem Land inklusive Seitensprung und Privatköchin - der Mann in der Midlife-Crisis (Fritz Schäffler) hat sich das alles ganz wunderbar vorgestellt. Auch für den Notfall ist gesorgt: Der langjährige Freund Robert (Holger Hain) ist als Alibi eingeladen, für den Fall, dass etwas schief geht. Und natürlich geht es gehörig schief, angefangen damit, dass die Ehefrau doch nicht, wie geplant, zu ihrer Mutter fährt. "Das (perfekte) Desaster-Dinner" heißt das neue Stück, mit dem sich das Ensemble des Unterföhringer Theatervereins "Kulturbixn" auf die Bretter im Bürgerhaus der Gemeinde wagt.

Es ist eine Neufassung des Marc-Camoletti-Klassiker "Madame, es ist angerichtet" von Michael Niavarani. Eine temporeiche Komödie, bei der das Lügen und Schwindeln in allen Facetten den Plot prägt, und natürlich Liebe, Betrug und Eifersucht. Premiere ist an diesem Samstag, 5. Mai, im Bürgerhaus Unterföhring, Beginn 20 Uhr. Für die Regie zeichnen Claudia Fiedler und Cornelia Beer verantwortlich. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 6. Mai, Beginn 18 Uhr sowie am Wochenende darauf am Samstag, 12., und Sonntag , 13. Mai.