11. April 2018, 21:50 Uhr Unterföhring Pumuckls Abenteuer

Den Pumuckl zieht es immer wieder in turbulente Abenteuer. So auch im Stück "Pumuckl zieht das große Los", mit dem das Theater Knuth am Mittwoch, 18. April, Kinder von vier Jahren an im Bürgerhaus Unterföhring begeistern will. Der Pumuckl überredet den Meister Eder dazu, bei einem Preisausschreiben mitzumachen - und tatsächlich gewinnt er. Was folgt, ist eine spannende Schiffsreise, die sich allerdings als Falle entpuppt. Denn der große Klabauter will den Pumuckl zurück ins Meer holen. Der Eintritt kostet für Kinder drei und Erwachsene fünf Euro. Karten gibt es in der Bibliothek (Telefon: 089/95 08 15 08).