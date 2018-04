29. April 2018, 22:04 Uhr Unterföhring Neuer, alter Gocklwirt

Jury sichtet Pläne für Gaststätte nach historischem Vorbild

Fünf Architekturbüros haben einen Plan, wie man die Vorgaben der Gemeinde Unterföhring zum Abbruch und Wiederaufbau des seit sechs Jahren leer stehenden Gockl-Wirts an der Hauptstraße umsetzen könnte. Am Mittwoch, 16. Mai, wird sich ein Preisgericht mit den Entwürfen befassen. Neben Fachplanern und Beratern gehören der Jury auch Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) und die Gemeinderäte Gertraud Mörike (PWU), Jutta Schödl (SPD), Johannes Mecke (Grüne) und Manfred Axenbeck (CSU) an.

Vorgesehen ist, das seit sechs Jahren sanierungsbedürftige und im Besitz der Gemeinde befindliche Bauwerk abzureißen und nach historischem Vorbild wieder zu errichten. Die Metzgerei bleibt stehen, während Hotel und Gaststätte in ihrer jetzigen Form weichen müssen und in einer reduzierten, dem Ortsbild von 1950 angepassten Version mit Erdgeschoss, erstem Stock und Dachgeschoss mit Wohnungen wieder aufgebaut werden. Im Erdgeschoss soll eine Gaststätte mit einer Fläche von 250 Quadratmetern samt Biergarten entstehen.