Die Hospizinitiative Unterföhring informiert am Samstag, 5. Mai, im Bürgerhaus über ihre Arbeit. Zwischen 10 und 12 Uhr können Interessierte im Foyer mit Hospizbegleiterinnen sprechen. Wer will, kann aber auch einen vertraulichen Termin bei sich zuhause oder in einem Sprechzimmer vereinbaren. Die Hilfe der Hospizbegleitung sei in jedem Fall ehrenamtlich, betont die Sprecherin der Initiative, Cornelia Schwarz. Wichtig sei aber zu wissen, dass Hospizbegleitung nicht den Ersatz der Pflege- oder Hauswirtschaftskräfte bedeute.