2. April 2018, 21:54 Uhr Unfall Mehrfach in Leitplanke gekracht

Bei einer Beinahe-Kollision auf der Abzweigung der A 99 auf die A 8 in Richtung München hat ein 36-Jähriger Münchner Student offenbar einen Schutzengel gehabt. Auf dem Seitenstreifen vor ihm war eine 27-jährige Münchnerin unterwegs und ging davon aus, dass es sich bei diesem Bereich bereits um die Ausfahrt Taufkirchen handelte, an der sie die Autobahn verlassen wollte. Als sie ihren Fehler erkannte, zog sie Angaben des Studenten zufolge wieder zurück auf den Beschleunigungsstreifen, sodass der 36-Jährige ebenfalls scharf nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mehrfach in die rechte Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden an seinem Auto wird auf 6000 Euro geschätzt.