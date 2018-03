23. März 2018, 21:52 Uhr Unfall in Unterhaching 86-Jährige fährt Rentnerin um

Zwei Rentnerinnen sind sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in Unterhaching folgenschwer in die Quere gekommen. Die Jüngere von beiden muss jetzt stationär in einer Klinik behandelt werden. Zu dem Zusammenstoß kam es, als eine 86-jährige Rentnerin mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Schulstraße befuhr, als gleichzeitig eine 74-jährige Frau aus Unterhaching gegenüber der Grünwalder Straße eine kleine Treppe herunter kam, die zum gemeinsamen Geh- und Radweg in der Schulstraße führt. Unten angekommen, bog die 74-Jährige nach links ab. Die 86-jährige Rentnerin aus Unterhaching übersah die Fußgängerin und fuhr dieser mit ihrem Fahrrad in den Rücken. Daraufhin stürzten beide Frauen. Die 86-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 74-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Mitteilung der Polizei ein minimaler Sachschaden in Höhe von 20 Euro.