22. April 2018, 21:59 Uhr Unfall auf der Autobahn Außer Kontrolle

Motorradfahrer stürzt auf der A 99 und verletzt sich schwer

Bei einem Unfall auf der Autobahn A 99 ist am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 54-Jährige, der aus Moosburg an der Isar stammt, war auf Höhe der Rastanlage Vaterstetten gegen 12.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren und wurde von der Maschine zu Boden gerissen. Er kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Landung des Hubschraubers musste die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr nur zweistreifig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. In der Folge kam es zu Staus von etwa zehn Kilometern Länge. Zur Absicherung der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehren aus Parsdorf und Vaterstetten sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn an Ort und Stelle. Über die Ursache des Unfalls ist bislang nichts bekannt. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.