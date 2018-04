4. April 2018, 21:48 Uhr Theaterprojekt Nach dem Kanzler kommt der Punsch

Unterföhring fördert Schauspiel- Projekt "Junges Bürgerhaus" weiter

"Der Kanzler" soll nicht der letzte Auftritt des Ensembles des "Jungen Bürgerhauses" gewesen sein: Auch in der kommenden Saison werden die Nachwuchsschauspieler in Unterföhring ein eigenes Stück auf die Theaterbühne bringen. Dafür hat sich der Jugend- und Kulturausschuss der Gemeinde nach dem Erfolg des Vorgängerstücks ausgesprochen. Unter der Regie und Anleitung der Theaterpädagogin, Schauspielerin und Regisseurin Anschi Prott werden Jugendliche und junge Erwachsene aus Unterföhring wieder gemeinsam ein Stück erarbeiten und aufführen.

24 000 Euro nimmt die Kommune dafür in die Hand. Als Stück fiel die Wahl auf Michael Endes "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch". Das Kinder- und Jugendbuch soll die Grundlage für die Inszenierung des Jungen Bürgerhauses bilden. Der "Wunschpunsch" sei einerseits wegen seiner Märchenform ein reizvolles Format gewesen, sagt Ensemble-Leiterin Prott. Außerdem befasst sich das Stück mit einem weltweit bedeutsamen Problem: der Zerstörung der Umwelt. "Die Themen rund um unsere Verantwortung für das Klima sind angesichts des Ausstieges der USA aus dem Pariser Klimaabkommen so aktuell wie nie", sagt Prott. Neben dem globalen Aspekt will das Ensemble das Thema auch regional betrachten. Die Proben sollen im Mai beginnen. Die Premiere ist für Anfang 2019 geplant. Für die Aufführungen stellt die Gemeinde den jungen Schauspielern die Bühne des Bürgerhauses inklusive der Technik zur Verfügung. Die Mitarbeiter des Kulturamts tragen auch dafür Sorge, dass die Aufführungen des "Jungen Bürgerhauses" von einem entsprechenden Marketing begleitet werden.

Das theaterpädagogische Projekt "Junges Bürgerhaus" hat die Gemeinde 2016 ins Leben gerufen. Als erstes Stück hatten 14 Jugendliche unter Protts Leitung im vergangenen Jahr die Politsatire "Der Kanzler. Er macht mehr" selbst erarbeitet und auf der großen Bühne präsentiert.