12. April 2018, 22:07 Uhr Theater Quadratratschn-Schlamassl und Generationenkrawalle

Das mundartliche Laientheater im Landkreis blüht - allein dieses Wochenende gibt es Premieren in Grünwald, Harthausen und Lohhof

Von Udo Watter, Landkreis

Der Bayer changiert dem Klischee nach zwar meist zwischen Maulfaulheit und Grant, andererseits attestiert man diesem merkwürdigen Stamm gerne auch eine große Neigung zum Theatralischen und eine natürliche darstellerische Begabung. Die Direktheit und Farbigkeit des Dialekts, ein Humor, dem nichts Menschliches fremd, und eine charakteristische Bauernschläue sind die Zutaten, die sich idealiter in einem bayerischen (Volks-)Theaterstück entfalten.

Auch im Landkreis München blüht trotz der Nähe zur (fast) mundartfreien Stadt das Volks- respektive Bauerntheater in vielen Facetten, zahlreiche ambitionierte Laiengruppen bereichern das kulturelle Leben in den Gemeinden. An diesem Wochenende etwa gibt es gleich mehrere Premieren im Landkreis. Die Theatergruppe des Trachtenvereins "D'Isartaler" Grünwald bringt das Lustspiel "Voll guat drauf" von Walter Pfaus auf die Bühne. In Szene gesetzt hat es Christl Zwiefelhofer, die auch eine der Hauptrollen spielt. Als ältere Hausbesitzerin Ilse Krieg fühlt sie sich für das Wohlergehen ihrer sechs jungen Mieter verantwortlich und übertreibt es dabei in ihrer Fürsorglichkeit maßlos. So beschließt man unter der Führung von Opa Blum (Hans Häusler) einen fingierten Brief von einem psychologischen Institut in die Post zu legen. Man hofft, Frau Krieg dadurch zu kurieren. Für viel Verwirrung sorgt die Wohngemeinschaft der Jungen.

Die Premierenvorstellung ist an diesem Samstag, 14. April, in Grünwald im Bürgerhaus, "Hubertus Lindner Saal", weitere Aufführungen sind am Freitag, 20. April, und Samstag, 21. April, Beginn jeweils 20 Uhr und am Sonntag, 22. April, da hebt sich der Vorhang bereits um 15 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Lederwaren Zacherl (089/ 641 21 07) oder an der Abendkasse.

Das Harthauser Dorftheater präsentiert ebenfalls sein neues Stück erstmalig an diesem Samstag, 14. April. Auf dem Programm ist eine Hinterhofkomödie in drei Akten von Ralph Wallner mit dem viel versprechenden Titel "Not macht erfinderisch oder Quadratratschn-Schlamassl". Die Premiere im Bürgerhaus Harthausen, Gemeinde Grasbrunn, beginnt um 19.30 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die Ratschkathln Frau Gugl (Marianne Leibig) und Frau Hupf (Angela Haas), die einen Friseursalon betreibt. Aus Geldnot entsteht eine Geschäftsidee: Partnervermittlung unter der Trockenhaube - Waschen, Legen, Kuppeln. Aber natürlich nimmt der Schlamassel seinen Lauf: Alte und neue Lieben bringen den Hausfrieden durcheinander. Für die Regie zeichnet Hans Leibig verantwortlich. Das Harthauser Dorftheater, das bereits seit 1982 besteht, versteht sich als vielseitiges und ambitioniertes Amateur-Theater im Münchner Osten. Einnahmen werden regelmäßig für soziale Zwecke gespendet - etwa für den Kindergarten Grasbrunn/Harthausen, das Kinderheim Salberghaus/Putzbrunn, die Renovierung der Kirche St. Andreas in Harthausen oder die Renovierung der Kirche St. Ägidius in Keferloh. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 20. April, und Samstag, 21. April, sowie am 27., 28. und 30. April und am 4., 5. und 11. Mai. Karten im Vorverkauf gibt es über 0175/34 800 64 oder www.dorftheater.de.

Bereits an diesem Freitag, 13. April, zeigt die G'fildner Bühne Lohhof erstmals ihr neues Stück "Der Generationenkrawall" von Winfried Pohl. Im Mittelpunkt steht ein Mann (Harry Münzer), der mit Schwiegermutter und Tochter sowie seiner neuen, emanzipierten Chefin Probleme bekommt. Als er beschließt, diese auf seine Weise anzupacken, zeitigt das andere Ergebnisse, als er erwartet hat. Die Regie hat Renate Schober. Die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen von "Der Generationenkrawall" sind am Samstag, 14. April, sowie am 21., 22., 27., 28. April, alle in der Mehrzweckhalle Lohhof in Unterschleißheim. Der Kartenvorverkauf läuft bei Blumen Wildwuchs in der Johann-Schmid-Straße 22 a in Unterschleißheim. Das Motto der G'fildner ist ein Bonmot von Seneca: "Wie bei einem Theaterstück kommt es im Leben nicht darauf an, wie lange es dauert, sondern wie gut es gespielt wird."

Keine bayerische Komödie, sondern ein satirisches Singspiel aus dem England des 18. Jahrhunderts führen die Garchinger Pfeifer diesen Freitag auf: "The Beggar's Opera", die das Ensemble um Gerd Pöllitsch bereits im Dezember zeigte. Es präsentiert sie erneut im Theater im Römerhof, Beginn 20 Uhr. Die Garchinger Pfeifer lesen und singen das Stück mit Freunden in neu übersetzter und gekürzter Fassung, wobei die Musik in "Historischer Aufführungspraxis" erklingt. Auch wenn das bayerische Kolorit hier nicht so offensichtlich ist - die kräftige und derb-volksnahe Sprache des Stücks bereitet den Garchingern definitiv große Spielfreude.