10. April 2018, 22:08 Uhr Taufkirchen Walking für alle

Mit dem Frühling beginnt die Saison der Jogger und Walker. Auch in Taufkirchen startet wieder der Nordic-Walking-Treff der Volkshochschule. Am Donnerstag, 12. April, können sich um 9 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene der Gruppe anschließen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Waldfriedhof. Anmeldung bei der VHS Taufkirchen telefonisch unter 089-61 45 14-0 oder per E-Mail unter info@vhs-taufkirchen.de.