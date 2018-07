5. Juli 2018, 22:00 Uhr Taufkirchen Taufkirchens Grüne mit neuer Sprecherin

Die Taufkirchner Grünen haben eine neue Sprecherin gewählt: Stefanie Duesberg führt den Ortsverband künftig mit Christoph Nadler. Der Fraktionssprecher der Partei im Kreistag wurde am Dienstagabend von den Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt. Seine bisherige Vorstandskollegin, die Gemeinderätin Gabi Zaglauer-Swoboda, trat dagegen nicht mehr zur Wiederwahl an. Sie wurde von den Mitgliedern aber zur Beisitzerin gewählt. Um die Finanzen des Ortsverbandes kümmert sich auch künftig der Sprecher des Grünen-Kreisverbands, Volker Leib. Das fünfköpfige Vorstandsteam komplettiert Robin Waldenburg, der Anfang vergangenen Jahres den Grünen beigetreten ist und seinen Ortsverband kurz darauf bereits bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Partei in Hannover vertreten durfte.

Das neue Team, schreibt Duesberg, freue sich auf die Zusammenarbeit und darauf, "grüne Themen und Veranstaltungen in der Gemeinde Taufkirchen umzusetzen". Den Auftakt der Aktivitäten bildet das Sommerfest im Wolfschneiderhof am Samstag, 21. Juli, das die Grünen gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein veranstalten, es beginnt um 16 Uhr.