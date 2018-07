4. Juli 2018, 22:07 Uhr Taufkirchen Sommerfest der Vereine

Zum 15. Mal feiert Taufkirchen am Sonntag, 7. Juli, sein Sommerfest der Vereine. Geboten wird ein volles Programm im Sport- und Freizeitpark. Auf der Aktionsbühne, in der Sporthalle, auf den Beach-Plätzen, im Stadion und am Kletterfelsen gibt es Vorführungen und Mitmachaktionen. Verpflegen können sich die Besucher im Biergarten und an einer Vielzahl von Verkaufsständen mit einheimischer und internationaler Küche. Beginn ist um 13 Uhr. Das Fest endet um 22 Uhr mit einem Feuerwerk.