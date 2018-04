6. April 2018, 22:01 Uhr Taufkirchen Pflegeberatung der AOK

Welche Verbesserungen bringt das Pflegestärkungsgesetz? Wo werden Pflegeleistungen beantragt? Was versteht man unter Pflegebedürftigkeit? Wem stehen Leistungen zu? Was sind Pflegegrade und wie erfolgt die Einteilung? Darüber und über alles andere rund um die Pflegeversicherung informiert Rita Neumeier, Pflegeberaterin der AOK Bayern am Mittwoch, 11. April. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr in der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen, Eschenstraße 40 statt. Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter 089/666 10 03 90 wird gebeten.