3. April 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen Neuer Sparkassen-Standort

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat am Köglweg in Taufkirchen einen Selbstbedienungs-Standort eingerichtet. Wie es aus dem Rathaus hießt, sei nach langen Bemühungen die Suche nach einem Servicedienstleister am Rathausplatz und in der Nähe von Kultur- und Kongress-Zentrum und Geschäften mit der Kreissparkasse erfolgreich beendet worden. Auch bei der Farbgebung des Pavillons habe sich die Gemeinde mit einem dezenten Silber durchsetzen können. Dafür habe man im Gegenzug ein gemeindliches Grundstück zur Verfügung gestellt. Dionysios Papadatos, Leiter der Geschäftsstelle am Lindenring, sagte bei der Eröffnung, dass die Bank damit weiter mit zwei Standorten in der Gemeinde vertreten sei. Das Mietverhältnis der Kreissparkasse in der Tölzer Straße konnte laut Mitteilung nicht aufrecht gehalten werden.