25. März 2018, 21:58 Uhr Taufkirchen Neuer Kurs für Familien

"Starke Eltern - Starke Kinder" heißt eine Kursreihe des Familienstützpunktes Taufkirchen, die am Mittwoch, 11. April, von 19 bis 21 Uhr im Integrahaus der Familie, Postweg 8a, startet. Taufkirchener zahlen insgesamt 20 Euro, für Bürger anderer Gemeinden kostet die Teilnahme an dem Kurs 40 Euro. In sieben Modulen will die Erzieherin Iolanda Coquio die häufigsten Knackpunkte in der Erziehung behandeln: Rollenverständnis, Entlastung des Familienalltags, Verbesserung des Miteinanders und mehr. Gemeinsam können Eltern praktische Tipps für mehr Selbstverständlichkeit im Erziehungsalltag erarbeiten. Anmeldung unter Tel. 0 89 / 67 97 11 58-0 oder www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de.