5. Juli 2018, 22:00 Uhr Taufkirchen Neuer Bauamtsleiter

Die Gemeinde Taufkirchen hat einen neuen Bauamtsleiter. Seit 1. Juni ist Stefan Beer in der Verwaltung tätig und hat bereits alle Hände voll zu tun, etwa mit dem Bau der neuen Grundschule, die von Herbst an auf dem ehemaligen Sportplatz der Schule errichtet und bis zu 33 Millionen Euro kosten wird. Er freue sich über das Vertrauen des Gemeinderats, sagt Beer, wie auch über die "herausfordernde Arbeit". Zu seinen Aufgaben wird es auch gehören, ein Siedlungskonzept zu entwickeln. Beer war zuvor in den Gemeinden Erdweg und Eggstätt tätig.