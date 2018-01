1. Januar 2018, 21:45 Uhr Taufkirchen Musical mit Volumen









Es ist eine zeitlos schöne Geschichte, gerade in Zeiten, in denen viele einen allgegenwärtigen Optimierungszwang beklagen: Die mollige Schülerin Tracy Turnblad will unbedingt in ihrer Lieblings-Fernsehsendung "The Corny-Collins-Show" mittanzen. Ihre aufgrund des eigenen Übergewichts desillusionierte Mutter ist skeptisch und möchte Tracy vor Spott und Enttäuschung bewahren. Doch die Tochter mit dem Hang zu voluminösen Frisuren darf dank ihrer Hartnäckigkeit und ihres Selbstbewusstseins an der Show teilnehmen und wird mit ihrer Natürlichkeit über Nacht zum Star und zum Vorbild vieler Teenager. Probleme in Form einer intriganten Konkurrentin und Liebesverwicklungen warten freilich auch auf Tracy, denn sie verliebt sich ausgerechnet in den Freund der neidischen Blondine.

Es ist aber natürlich nicht nur die Handlung, die "Hairspray" zu einem weltweit erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten Musical gemacht hat: Großartige Sixties-Songs und ein Mix aus Motown, Rhythm and Blues und Rock'n'Roll reißen das Publikum seit der Uraufführung 2002 in New York mit. Das Musical, das auf dem Film von John Waters aus dem Jahr 1988 basiert, wird am Freitag, 5. Januar, im Kulturzentrum Taufkirchen gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem über www.kulturzentrum-taufkirchen.de.