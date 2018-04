3. April 2018, 21:50 Uhr Taufkirchen Meditative Klangreise

Nach einem hektischen Tag ist es wichtig, ein wenig Zeit für sich selbst zu finden. Die Klangpraktikerin und Kinesiologin Angela Wambach veranstaltet am Donnerstag, 12. April, von 19.30 bis 21 Uhr eine meditative Klangreise. Teilnehmer werden gebeten, bequeme Kleidung, Gymnastikmatte, Decke, warme Socken und ein kleines Kissen mitzubringen. Der Klangabend findet im Gruppenraum im ersten Stock des Hauses der Nachbarschaftshilfe in Taufkirchen, Ahornring 119, statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 66 60 91 80 oder 80 91 77 64, beziehungsweise per E-Mail an awambach@online.de.