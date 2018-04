10. April 2018, 22:08 Uhr Taufkirchen Matteo Dolce führt SPD in Taufkirchen

Matteo Dolce spielt schon länger eine wichtige Rolle in der Taufkirchner SPD und ihrer Gemeinderatsfraktion. Jetzt ist er im Ortsvorstand ganz an die Spitze gerückt.

Die Taufkirchner SPD hat einen neuen Vorsitzenden: Einstimmig wählte die Mitgliederversammlung Matteo Dolce an die Spitze des Ortsvereins. Der 28-Jährige war bislang Beisitzer und löst nun Birgit Schmidl ab, die zehn Jahre lang die Geschicke der SPD in Taufkirchen leitete. Schmidl bleibt im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende. Bei dem Treffen betonte sie: "Ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann diese Position an jemand jüngeres abgeben möchte und ich freue mich, dass es nun einen Nachfolger gibt, der bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen."

Dolce ist Verwaltungsangestellter und Politikwissenschaftler, seit 2014 sitzt er für die SPD im Taufkirchner Gemeinderat. Dort ist er längst mehr als nur eine Nachwuchshoffnung, sondern als stellvertretender Fraktionschef eine tragende Säule der SPD. Seine Hartnäckigkeit hat er vor allem im Kampf um einen besseren Lärmschutz entlang der Giesinger Autobahn demonstriert. Nach seiner Wahl zum Ortsvereinsvorsitzenden sagte Dolce: "Die Taufkirchner SPD ist ein geschlossenes Team. Das sind Menschen, die eine gemeinsame Idee verfolgen. Wir sind ein Ort, an dem jeder unabhängig von seiner Herkunft aufgenommen wird." Mit dem neu organisierten Vorstand sei die SPD so aufgestellt, dass jeder die Aufgabe wahrnehme, die er am besten beherrsche.

Auch der Posten des Kassierers wurde neu besetzt. Nach 17 Jahren übergab Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister Alfred Widmann diese Aufgabe an Thomas Bonz, bleibt aber weiterhin im Vorstand. Zur Schriftführerin wurde Anke Liebsch gewählt. Neu im Vorstand ist als Beisitzerin Christine Himmelberg. Die 29-jährige Politikwissenschaftlerin will sich bei der SPD verstärkt um den Social-Media-Bereich kümmern.