14. März 2018, 22:10 Uhr Taufkirchen Kleinwagen bremst SUV aus

Wenn man im Straßenverkehr die Vorfahrt missachtet, kann es schon mal passieren, dass einem der andere Verkehrteilnehmer aufs Dach steigt. So ist es am späten Dienstagnachmittag - fast - dem Fahrer eines Kleinwagens ergangen, der in Taufkirchen aus der Robert-Koch-Straße in die Ludwig-Bölkow-Allee einbiegen wollte, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Wie die Ottobrunner Polizei berichtet, kam es zu einem Zusammenprall mit einem deutlich größeren Fahrzeug, einem SUV, das mit zwei Rädern auf der rechten Seite des Kleinwagens zum Stehen kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sie konnten ihre Autos ohne Abschleppdienst wieder trennen und ihre Fahrt fortsetzen.