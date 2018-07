9. Juli 2018, 22:05 Uhr Taufkirchen Kleine Beträge mit großer Wirkung

Die einzelnen Beträge sind überschaubar, aber "Kleinvieh macht auch Mist", hieß es im Taufkirchner Sozialausschuss, der sein Füllhorn unter anderem auch über pädagogische Zusatzangebote seiner beiden Grundschulen ausschüttete. So erhalten die Grundschule Am Wald sowie die Grundschule an der Dorfstraße je 8000 Euro für die Fortsetzung des professionellen Konfliktmanagements durch Mitarbeiter der Mediationszentrale München. Am Grundschulübergreifenden Begegnungsprogramm "Stark und gemeinsam", das der Landkreis zu Hälfte finanziert, beteiligt sich die Gemeinde mit 12 000 Euro, die Fortführung des Bewegungsprogramms "Stark und fit" lässt sich die Gemeinde 10 000 Euro kosten. An diesem Programm beteiligen sich seit sieben Jahren die Grundschule Am Wald, der SV-DJK Taufkirchen und die Gemeinde. 7000 Euro lässt sich die Gemeinde das Präventionsprogramm "Stark und gesund" kosten, das im kommenden Schuljahr an der gleichen Schule fortgesetzt werden soll. Das in den drei Modulen "Bewegung", Ernährung" und "Zahngesundheit" gegliederte Projekt ist im Schuljahr 2015/2016 in Kooperation mit dem Bayerischen Leichtathletikverband in zwei vierten Klassen gestartet. 28 000 Euro erhält die Volkshochschule Taufkirchen für die Fortführung der Deutschsprachkurse an der Grundschule Am Wald, für die die Gemeinde die Trägerschaft übernommen hat.