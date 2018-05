1. Mai 2018, 21:44 Uhr Taufkirchen Gute Speisen und ein offenes Ohr

Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bietet seit zehn Jahren Frühstück für türkische Familien

Von Annika Eder, Taufkirchen

Andrea Schatz war 2008 erst ein paar Monate in Taufkirchen, als ihr auffiel, wie viele türkische Familien doch in ihrem neuen Heimatort lebten. Umso mehr wunderte sie sich, dass in der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen kaum türkische Bewohner zu finden waren. Die heutige Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe wollte handeln und im April 2008 kam der dafür benötigte finanzielle Zuschlag aus Berlin. Gemeinsam mit Çiğdem Demir, die schon davor viele Jahre in der Kinderbetreuung der Nachbarschaftshilfe tätig war, gründete sie das Projekt Kahvalti (türkisches Wort für Frühstück), das Frühstück für Frauen.

Zunächst beschränkt auf türkische Frauen, dann geöffnet für jede Frau egal welcher Herkunft, treffen sich seitdem jeden Freitag zwischen 8 und 12 Uhr circa 25 Frauen und Kinder zum gemeinsamen, türkischen Frühstück. Stets hergerichtet und organisiert von Demir. Für die ehrenamtliche Helferin fühlt sich die Vorbereitung des Frühstücks, bei dem Weichkäse, Oliven, schwarzer Tee und frisches Brot nicht fehlen dürfen, trotz hohen Aufwands nicht wie Arbeit an. Für sie sei es eine Herzensangelegenheit und ihr bereite es einfach Freude zu helfen, sagt sie, sei es nun mit ihrem selbstgebackenem Brot oder mit Rat und einem offenen Ohr.

Das Essen selbst steht bei den wöchentlichen Treffen eigentlich im Hintergrund, der Fokus liegt auf Beratung und gemeinsamen Gesprächen. Für alle möglichen Sorgen, von Kinderbetreuung über Hilfestellungen bis hin zur - wie der stellvertretende Vorstand Michael Mrva erklärt - im türkischen Kulturkreis häufig tabuisierten "Depression" ist Kahvalti offen. Nur bei Politik und Religion bleibt Demir eisern: "Wir treffen uns nicht, um zu streiten, sondern um uns gegenseitig zu unterstützen."

Wie gut das Angebot angenommen wird, zeigte sich zuletzt bei der Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehen des Projekts im Mehrgenerationenhaus. Viele Besucherinnen sagten an dem Tag, seit vielen Jahren das Angebot in Anspruch zu nehmen. Es sei der perfekte Start in den Freitag und eine gute Einstimmung auf das Wochenende, hieß es. Mittlerweile wurden das Angebot ausgebaut. So gibt es wöchentliche Sprechstunden, in denen etwa Hilfestellungen für Demenzerkrankte oder Betreuungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können. Dies wird in türkischer Sprache angeboten. Auch die direkte Integration wird gefördert. Am Freitag, 18. Mai, wird zum Beispiel zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen.