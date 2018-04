10. April 2018, 16:28 Uhr Taufkirchen Frau verpfeift Ehemann bei der Polizei

Ein 50-Jähriger meinte, er könne einen Unfall auf unkomlizierte Art regeln. Doch er dachte nicht an seine bessere Hälfte.

Dass er seiner Frau nichts von seinem Unfall erzählen wollte, ist einem Autofahrer am Montag zum Verhängnis geworden.

Der 50-Jährige hatte um 12.45 Uhr in der Platanenstraße in seinem Wohnort Taufkirchen einen anderen Wagen beschädigt und sich gleich mit dem Unfallgegner darauf verständigt, dass die Sache ohne Polizei geregelt wurde. Doch weil die Versicherung noch eine Frage hatte, rief sie bei dem Unfallverursacher zu Hause an. Dort meldete sich jedoch dessen Frau, die noch nichts von dem Unfall wusste.

Und weil ihr Mann den Unfall sogar auf Nachfrage leugnete, rief sie die Polizei an. Die stellte nach eigenen Angaben nicht nur fest, dass der Mann den Unfall verursacht hatte, sondern auch, dass er dabei ganz offensichtlich betrunken war - ein Schnelltest ergab immer noch 1,46 Promille. Er musste sich Blut abnehmen lassen und erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.