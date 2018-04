22. April 2018, 21:59 Uhr Taufkirchen Es fehlen Hortplätze

Wie viele Plätze fehlen kommendes Schuljahr in Hort und Mittagsbetreuung in Taufkirchen? Jutta Beier, eine alleinerziehende und berufstätige Mutter, berichtete in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass sie für ihre sechsjährige Tochter nur Absagen kassiert habe. Bürgermeister Ullrich Sander erklärte daraufhin, allen sei die Problematik bekannt, es werde daran gearbeitet: "Sie sind nicht alleine und uns die Situation bewusst." Im übrigen sei im Frühjahr "die Panik oft groß, am Ende aber haben wir es immer geschafft, für jeden einen Platz zu finden". Laut einem anderen Bürger gibt es aktuell 50 Anmeldungen, doch nur zehn freie Plätze." Nach der Anmeldefrist wisse die Gemeinde mehr und habe konkrete Zahlen, sagte der Bürgermeister dazu. Er gestand aber die "Notwendigkeit zu handeln" ein, verwies zugleich jedoch auf die nächste Sitzung. Dazu hat die CSU bereits einen Eilantrag gestellt.