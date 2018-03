23. März 2018, 21:52 Uhr Taufkirchen Burschen dürfen bauen

Der Burschenverein "Fröhlich Frisch auf Taufkirchen" kann fällige Arbeiten am Vereinsheim in Angriff nehmen. Der Gemeinderat hat dem Verein Zuschüsse in Höhe von 325 000 Euro bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung im November 2017 zugesichert, diese aber mit einem Sperrvermerk für den Haushalt 2018 versehen. Die Freigabe erteilte das Gremium nun einstimmig, sodass der Burschenverein die notwendige Toilettenanlage erstellen kann. Erste Abstimmungsgespräche laufen, die Erschließung des Grundstücks wird vorbereitet.