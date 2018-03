28. März 2018, 21:52 Uhr Taufkirchen Alles rund um die Pflege

Kaum ein Thema beschäftigt und polarisiert im Gesundheitssektor derzeit so sehr wie die Pflege. Rita Neumeier, Pflegeberaterin bei der AOK Bayern, informiert bei einer Veranstaltung der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen am Mittwoch, 11. April, von 14 bis 16 Uhr über die wichtigsten Punkte, die das Pflegestärkungsgesetz und die Leistungen der Pflegeversicherungen mit sich bringen. Neumeier wird in der Service- und Beratungsstelle in der Eschenstraße 40 darüber informieren, welche Verbesserungen sich ergeben, welche Pflegeleistungen beantragt werden können, welche Pflegegrade es gibt und was der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) leistet. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind telefonisch möglich (Telefon: 089/66 61 00 390).