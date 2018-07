12. Juli 2018, 23:39 Uhr Stiftungsgeld Kreissparkasse verteilt 84 500 Euro

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg lässt auch in Zeiten niedriger Zinserträge ihre größte Stiftung und die Einrichtungen, die auf die Zuwendungen dieser Stiftung angewiesen sind, nicht im Regen stehen. Im ersten Halbjahr schüttete die Sparkasse 84 500 Euro aus - so viel wie nie zuvor. Sechs Institutionen wurde so die Realisierung anspruchsvoller Projekte ermöglicht. Die größte Fördersumme erhielt der Kreisjugendring München-Land: Die Zuwendung über 60 000 Euro wird in die Anschaffung eines Klimaschutz-Bildungsmobils investiert. Die Schäftlarner Konzerte erhalten für mehrere Konzerte in ihrem Jubiläumsjahr 8000 Euro, über 7500 Euro kann sich der Verein IfF Refugio freuen, der künstlerisch-kreative Angebote für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Haar organisiert. Die Lebensretter vom DLRG-Ortsverband München-Mitte erhielten eine Unterstützung in Höhe von 2500 Euro für den Umbau ihres Mannschaftsfahrzeugs, der Chor "El ChorAzón" nahm eine Zuwendung über 1500 Euro für eine Studio-CD-Produktion entgegen. Mit 5000 Euro wird der Montessori-Förderkreis Hachinger Tal bei der Anschaffung eines Klettergerüstes für das Kinderhaus in Oberhaching unterstützt.