3. Januar 2018, 21:50 Uhr Statistik Noch weniger sind arbeitslos









Gute Konjunktur beschert dem Landkreis weiter viele Jobs

Eine gute Nachricht zu Beginn des neuen Jahres: Im Landkreis München beträgt die Arbeitslosenquote gerade einmal 2,4 Prozent. Im Dezember 2017 waren 4410 Menschen ohne Arbeit. Im Vergleich zum Dezember 2016 verzeichnet die Agentur für Arbeit einen Rückgang um 191 Personen. Gemessen am Bundesdurchschnitt steht der Landkreis besonders gut da: In ganz Deutschland beträgt die Arbeitslosenquote 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 0,4 Prozentpunkte gesunken.

In der Landeshauptstadt beträgt die Arbeitslosenquote 3,8 Prozent, was 32 755 Menschen ohne Beschäftigung entspricht. In einer Mitteilung der Agentur für Arbeit heißt es daher, der Münchner Arbeitsmarkt eile weiter "von Rekord zu Rekord". Einen Grund für die gute Entwicklung stellt laut Wilfried Hüntelmann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in München, die Konjunktur dar. "Dies zeigt nicht nur der deutliche Rückgang der Erwerbslosen, sondern auch das hohe Stellenniveau: Derzeit haben wir über 13 000 freie Stellen gemeldet."