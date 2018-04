27. April 2018, 21:59 Uhr Statistik Mehr Jobs, weniger Arbeitslose

Die anhaltend gute wirtschaftliche Entwicklung in der Boomregion Landkreis München spiegelt sich auch weiterhin in den Daten des Arbeitsmarktes wider. Im April lag die Arbeitslosenquote in den 29 Städten und Gemeinden bei nur noch 2,5 Prozent und damit nahe der Vollbeschäftigung. Insgesamt waren im April 4522 Menschen ohne Job; im März dieses Jahres waren es noch 4698, im Februar sogar etwas mehr als 4900. Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, erkennt in diesem Trend einerseits eine "anhaltende Frühjahrsbelebung" sowie eine grundsätzlich "gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt". Positiv zu bewerten sei aus Sicht der Bundesagentur zudem das hohe Niveau bei der Nachfrage nach Arbeitskräften sowie der Wachstumskurs bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. Im Landkreis München befinden sich weit mehr als 200 000 Arbeitnehmer in einem solchen Arbeitsverhältnis. Wenig Bewegung gibt es auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis indes im Bereich der Langzeitarbeitslosen: Im April waren es 1236 Menschen im Landkreis, die seit einem Jahr oder länger bei der Agentur als arbeitslos gemeldet sind. Im März waren es 1268. Auch in der Landeshauptstadt ist die Zahl der Arbeitslosen im April zurückgegangen, mit 3,7 Prozent lag die Quote aber weiter über der des Landkreises.