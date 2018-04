15. April 2018, 21:52 Uhr Sicherheit "In der Krise muss man sich kennen"

Landrat Göbel und Polizeipräsident Andrä betonen bei Empfang für neue Polizisten vertrauensvolle Zusammenarbeit

Ob es darum geht, den Schulweg in einer Gemeinde sicherer zu machen, einen psychisch kranken Menschen in die Klinik einzuweisen, ein Kind in Obhut zu nehmen oder gar eine Katastrophenlage zu bewältigen - Polizei und Landratsamt haben unzählige Berührungspunkte und Schnittstellen, an denen sie eng zusammenarbeiten. Je mehr man über die Strukturen und Arbeitsweisen des anderen weiß, umso besser funktioniert die Zusammenarbeit. Kennen sich die handelnden Personen auch persönlich, klappt die Verständigung zumeist noch besser, wie Landratsamtssprecherin Christine Spiegel betont. So gebe es zwischen den Führungsebenen der beiden Behörden seit jeher einen regen Austausch. Polizeibeamte, die neu in den Landkreis kommen, müssen sich erst einen Überblick über die unterschiedlichen Anlaufstellen und Ansprechpartner im Landkreis verschaffen. Ein Empfang der neuen Polizisten im Landratsamt ist ein erster Schritt dazu.

So begleitete der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä rund 30 neu im Landkreis eingesetzte junge Polizeibeamte nebst ihrer Dienststellenleiter zu einem Empfang im Landratsamt. Landrat Christoph Göbel (CSU) sprach in seinem Begrüßungsvortrag wichtige Herausforderungen an, mit denen sich der Landkreis aktuell beschäftigt und die auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit der Zukunft haben werden - wie zum Beispiel die Entwicklungen im Bereich der Mobilität. Vor allem aber rückte er die Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen den Behörden in den Vordergrund. "Wir schätzen uns glücklich, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen in allen Dienststellen des Landkreises und mit dem Polizeipräsidium München auf einer solch vertrauensvollen und professionellen Basis erfolgt. Vor allem aber sind wir dankbar, mit welch hohem persönlichen Engagement Sie sich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis einsetzen - und das, obwohl Sie extremen Belastungen und häufig auch für Sie selbst gefährlichen Situationen ausgesetzt sind."

Polizeipräsident Andrä unterstrich die hohe Arbeitsbelastung auf der einen, aber auch die extrem hohe Einsatzbereitschaft der Beamten auf der anderen Seite. Einen Beweis für die sehr gute Sicherheit liefere auch der jüngst vorgestellte Sicherheitsbericht. Trotz steigender Einwohnerzahlen sei die Zahl der Straftaten gesunken, die Aufklärungsquote aber gestiegen. Im Landkreis funktioniere die Zusammenarbeit besonders gut, sagte Andrä: "In der Krise muss man sich kennen." Der Polizeipräsident hofft auf eine personelle Verstärkung der Polizei im Landkreis. Problematisch sei für neue Polizeibeamte jedoch die Wohnungssituation. An die Adresse potenzieller Vermieter appellierte Andrä, bei einer Neuvergabe von Wohnungen an Polizisten zu denken.