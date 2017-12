27. Dezember 2017, 22:10 Uhr Senioren Großes Interesse an Tagespflege









Der Bedarf nach einer Senioren-Tagespflege in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist groß: In einer Umfrage im Ort haben von circa 500 befragten Senioren, die älter als 65 Jahre sind, 97 Prozent Interesse an einer solchen Einrichtung bekundet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ist deshalb ein Konzept für eine mögliche Umsetzung vorgestellt worden. Demnach würden Räume genutzt werden, die an das Seniorenzentrum "Wohnen am Schlossanger" angrenzen. Bisher haben diese zum Teil die Volkshochschule genutzt, die jedoch andere Räume zur Verfügung gestellt bekommt. Die Tagespflege hätte gemäß dem Konzept einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, einen Ruheraum und einen Wohnbereich. Zudem müsste ein Pflegebad im ersten Stock umgebaut werden, da es nicht mehr heutigen Anforderungen entspricht. Zwölf Personen könnten dort tagsüber gepflegt werden und ihren Tag verbringen. Die Umfrage unter den Senioren ergab außerdem, dass die meisten gerne von 8 Uhr an kommen würden und sich einen Fahrdienst wünschen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor - diese in Auftrag zu geben, wäre nun der nächste Schritt, sagte die Zweite Bürgermeisterin Mindy Konwitschny. Der Gemeinderat müsse eine "Grundsatzentscheidung fällen", ob eine Tagespflege in der Gemeinde entstehen soll.