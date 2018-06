14. Juni 2018, 16:44 Uhr Seequency in Garching Musikfestival muss Vögeln weichen

Die Organisatoren des Seequency-Festivals am Garchinger See sind jetzt gefordert.

Das Seequency am Garchinger See ist heuer auf die Grillwiese beschränkt.

Von Gudrun Passarge, Garching

Das Musikfestival Seequency am Garchinger See muss verlegt werden, um brütende Vögel nicht zu stören. "Es war in der Schwebe, ob es stattfindet", berichtet Thomas Klahn vom Kreisjugendring (KJR), der die von Jugendlichen geplante Veranstaltung betreut. Weil das Festival am 23. Juni in die Brutzeit fällt, darf es nun nicht wie geplant auf der Liegewiese stattfinden. Für die kleinere Grillwiese erteilte das Landratsamt aber eine Genehmigung.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) berichtete im Hauptausschuss des Garchinger Stadtrats auf Nachfrage von den Problemen des Festivals. Er bestätigte, dass die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt kurzfristig ein naturschutzrechtliches Gutachten von der Stadt verlangt habe wegen der Brutzeit der Vögel, die bis zum 15. Juli dauert.

Das Festival finde seit mehr als zehn Jahren immer etwa zur selben Zeit statt, sagte der Bürgermeister, "und das fällt ihnen jetzt auf". Gruchmann, der sowieso ein Gespräch mit Landrat Christoph Göbel (CSU) hatte, sprach das Problem an und der Landrat versprach, nach einer Lösung zu suchen. Die wurde in Form der Verlegung gefunden. "Für die Zukunft müssen wir eine Regelung finden", sagte Gruchmann. Aber für 2018 habe der KJR erklärt, dass es so funktioniere. Und die Stadt müsse im Gegenzug das Gehölz sichten, ob sich dort Nisthöhlen von Baumbrütern befänden.

Thomas Klahn vom KJR sagt, die Umplanung stelle die Organisatoren vor einige Herausforderungen, weil die Logistik so kurzfristig geändert werden muss. Das neue Gelände sei kleiner und es habe keinen direkten Seezugang, aber Seequency soll nach wie vor für bis zu 1500 Leute ausgerichtet werden. "Es ist halt optisch nicht mehr so schön", sagt Klahn. Ein zusätzliches Ackerstück, wie im Hauptausschuss angeregt, werden die Organisatoren jedoch nicht anmieten.

"Wir sind finanziell so eingeschränkt, das wäre nicht möglich gewesen", sagt Klahn. Er bestätigt zwar, dass das Festival in der Regel immer ungefähr zur selben Zeit stattfindet, in diesem Jahr sei es jedoch etwas früher angesetzt, auch wegen der Fußballweltmeisterschaft. Im nächsten Jahr soll Seequency wieder wie gewohnt im Juli stattfinden.