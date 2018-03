21. März 2018, 21:58 Uhr Sauerlach Sauerlach will nicht für Mietradstation zahlen

Die Gemeinde Sauerlach errichtet keine Station für Mieträder der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Stattdessen stellt die Gemeinde lediglich Platz für zehn Mieträder am S-Bahnhof Sauerlach bereit. Alle weiteren Kosten übernimmt sie nicht. Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern hatte die Gemeinde Sauerlach in einem Schreiben gebeten, sich an dem Mietradsystem der MVG zu beteiligen. Alexander Rickert (SPD) und Andrea Killer (CSU) glaubten aber nicht an den Erfolg der Mieträder. Wolfgang Büsch (Grüne) war von dem Vorschlag ebenfalls nicht vollständig überzeugt. Auch Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung) meldete Bedenken an. Bei den Brunnthalern schwinden damit die Hoffnungen, selbst Mieträder im Ort etablieren zu können. Voraussetzung ist die Anbindung an eine S-Bahnstation in einem Nachbarort.