2. Mai 2018, 21:50 Uhr Sauerlach Polizisten haben richtigen Riecher

Weil er angeblich einem Reh ausweichen musste und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist ein 24-Jähriger aus Sauerlach am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr mit seinem Auto in den Wald gerauscht. Nach Polizeiangaben hat der junge Mann dies den Unterhachinger Beamten erzählt, die zur Unfallaufnahme am Unglücksort eintrafen. Das Fahrzeug hatte mehrere kleinere Bäume und Büsche umgemäht, ehe es ein größerer Baum stoppte. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto und an den Bäumen entstand Sachschaden. Vom Reh fehlte jede Spur, allerdings rochen die Polizisten bei dem Sauerlacher eine Fahne und baten ihn zum Alkoholtest. Dieser zeigte laut Pressebericht einen Wert von 0,66 Promille an. Der 24-Jährige musste zur Blutentnahme mitkommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, außerdem droht der Entzug der Fahrerlaubnis, wie die Unterhachinger Polizei mitteilt.