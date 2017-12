28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Sauerlach Möbel landen im Feld









Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein mit Möbeln beladener Mietlaster auf der Staatsstraße 2573 zwischen Sauerlach und Holzkirchen ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall in Höhe Arget wurden zwei Personen leicht verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet wurden die Möbel von den Feuerwehren Arget und Sauerlach in ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zur Bergung des Wagens musste gesperrt werden.