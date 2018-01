1. Januar 2018, 21:45 Uhr Sauerlach Fahrerflucht auf Straße nach Altenkirchen









Der Fahrer eines schwarzen Autos hat am Silvesterabend auf der Straße von Sauerlach nach Altenkirchen Fahrerflucht begangen, nachdem er einen entgegenkommenden Wagen von der Fahrbahn gedrängt hat. Dessen Fahrerin, eine 28-Jährige aus dem Landkreis München, war nach Altenkirchen unterwegs, als ihr in einer leichten Rechtskurve der schwarze Wagen entgegen kam. Der Fahrer schnitt die Kurve stark, die 28-Jährige konnte nur noch ausweichen, indem sie ihr Auto auf den Geh- und Radweg lenkte. Dort stoppte sie so abrupt, dass sie sich am Kopf verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallkommando bittet um Hinweise auf den Fahrer unter Telefon 089 / 62 16 33 22. Der Sachschaden am Fahrzeug der Frau ist gering, er beträgt 2000 Euro.