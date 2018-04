5. April 2018, 21:54 Uhr Revue Teufel noch mal

Dominique Horwitz präsentiert "Me an the Devil"

Angeblich ist Bayern ja die Vorstufe zum Paradies, der Teufel kommt aber auch ganz gern. Demnächst gleich zweimal in den Landkreis München: Dominique Horwitz präsentiert am 19. und 20. April in Pullach respektive Taufkirchen seine Revue "Me and the Devil". Unterstützt von einer siebenköpfigen Band spannt der deutsch-französische Schauspieler und Sänger einen diabolischen Bogen von Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" über das Musiktheaterstück "The Black Raider" von Tom Waits, Robert Wilson und William S. Burroughs und Jazz-Titel bis zum berühmten Rolling-Stones-Song "Sympathy for the Devil". Der in Paris geborene und in Berlin aufgewachsene Horwitz, bekannt unter anderem durch seine Hauptrollen in den Spielfilmen "Stalingrad" oder "Nachtgestalten", spürt dabei auf seine Weise dem Mythos des Teufels nach: verführerisch, abgründig, ironisch - und vor allem mit musikalischer Lust.

Ohne Sünde wäre das Leben die Hölle und ohne den Teufel die Welt langweiliger, gerade auch die Literatur oder die Musik: Es gäbe keinen "Faust", keinen "Don Giovanni" und die Death-Metal-Szene hätte deutlich weniger Inspirationsquellen. Horwitz, der manchem Pullacher vielleicht noch von seinem Auftritt als Maler Mark Rothko in dem Theaterstück "Rot" von vor drei Jahren in Erinnerung ist, wird am Donnerstag, 19. April, im dortigen Bürgerhaus diabolisch-frivol singen, rezitieren und tanzen. Einen Tag später, am Freitag, 20. April, beehrt er als rot gewandeter Teufel das Kulturzentrum Taufkirchen mit seiner Show. In "Me and the Devil" geht es um die "right bullets", die Freikugeln, mit denen man, wie in Webers berühmter Oper, jedes Ziel trifft. Dominique Horwitz will mit seiner Show jedenfalls direkt ins Herz des Publikums treffen.

Karten für die Vorstellung in Pullach gibt es unter anderem über www.buergerhaus-pullach.de, für den Auftritt in Taufkirchen unter anderem über www.kulturzentrum-taufkirchen.de.