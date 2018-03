28. März 2018, 15:40 Uhr Rettungseinsatz in Neubiberg Mädchen bleibt mit Bein stecken

Auf einem Spielplatz in Neubiberg geriet eine Elfjährige in eine missliche Lage.

Unter dem Applaus von Anwohnern haben Helfer der Johanniter Riemerling am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr ein elfjähriges Mädchen mit einer Brechstange aus ihrer misslichen Lage auf einem Kinderspielplatz in Neubiberg befreit. Das Mädchen war auf einer Plattform in zwei Meter Höhe so unglücklich mit ihrem Bein zwischen einen Pfosten und eine Platte geraten, dass es feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.

Anwohner versuchten der Elfjährigen zu helfen, konnten sie aber ebenfalls eine Stunde lang nicht aus der Bredouille herausholen. Daher entschieden sie sich, den Rettungsdienst zu informieren. Der war schnell zur Stelle, scheiterte aber mit seinem ersten Rettungsversuch mit einer Creme, die das Bein gleitfähiger machen sollte. Da das Mädchen zunehmend in Sorge war, kam die Brechstange zum Einsatz, mit der die Kunststoffplatte vorsichtig angehoben wurde - frei war das Bein, die Helfer applaudierten. Das Mädchen zog sich nur eine Druckstelle zu. Gefragt, ob sie ein Coolpack haben möchte, lehnte sie ab: "Ich bin doch schon groß."