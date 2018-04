18. April 2018, 21:49 Uhr Putzbrunn Programm für die Ferien

Verschiedene Aktionen bietet der Kinder-und Jugendtreff Timeout in den Pfingstferien an: Am Dienstag, 22. Mai, sind Kinder von 10 bis 16 Uhr zum gemeinsamen Malen eingeladen, am Mittwoch, 23. Mai, geht es dann zum Wildpark in Poing. Am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. Mai, findet für 10- bis 13-Jährige der Trickfilmworkshop "Brickfilm" statt. Die Teilnehmer lernen dort, eigene Stop-Motion-Filme zu kreieren. Anmeldeschluss für das Ferienprogramm ist der 27. April. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 089/462 623 630.