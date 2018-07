9. Juli 2018, 22:05 Uhr Putzbrunn Panini-Tauschbörse

Deutschland ist zwar aus der Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden, aber das Turnier geht trotzdem weiter. Für alle Sammler von Panini-Stickern gilt das auch. Deswegen gibt es am Mittwoch, 11. Juli, von 16 bis 18 Uhr eine Tauschbörse im Jugendtreff Timeout im Bürgerhaus Putzbrunn. Das erste internationale Panini-Sammelalbum gab es im Jahr 1970 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Allein während der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 wurden 800 Millionen Aufkleber verkauft.