22. April 2018, 21:59 Uhr Putzbrunn Gemeinsam Müll einsammeln

Die Putzbrunner räumen auf. Treffpunkt für die Ramadama-Aktion ist am Samstag, 28. April, um 9.30 Uhr an der Ecke Oedenstockacher Straße/Neubiberger Straße und um 10 Uhr Uhr am Rathaus. Dort werden an die Teilnehmer die Sammelsäcke und Sammelstöcke ausgegeben und die Einteilung besprochen. Die Arbeitshandschuhe sind, soweit vorhanden, bitte selbst mitzubringen. Im Anschluss an die Sammelaktion erhalten die Teilnehmer eine Brotzeit am Bauhof.