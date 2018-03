15. März 2018, 21:50 Uhr Putzbrunn Bildungsnahes Kabarett

Warum wird die Welt nicht klüger, obwohl der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum verarmen Menschen bei all dem Reichtum in der Welt? Und woher kommen Hass, Fanatismus und Turbo-Abitur? In seinem dritten Soloprogramm "Die Bürde des weisen Mannes" geht René Sydow, Träger des Deutschen Kabarettpreises 2016, weniger laut, aber umso intensiver der Frage nach, was uns zu Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies Wlan? In feiner Wortarbeit und mit gekonnt gesetzten Spitzen seziert der 1980 in Radolfzell am Bodensee geborene Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und Autor den Zustand der deutschen Politik und Bildungsgesellschaft. Am Samstag, 24. März, präsentiert Sydow sein Programm im Bürgerhaus Putzbrunn, Hohenbrunner Straße 3. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich unter oder www.kupu.info oder Telefon 089/92 58 17 30.