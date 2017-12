26. Dezember 2017, 21:58 Uhr Pullach Weihnachtsbaum-Aktion hilft in Haiti









Wer schon darüber nachdenken möchte, wann der gerade erst geschmückte Weihnachtsbaum wieder entsorgt werden soll, kann dies zumindest in Pullach tun. Am Samstag, 13. Januar, holen Ehrenamtliche der Heilig-Geist-Kirche jeden Baum ab, der in Pullach und Großhesselohe bis spätestens 9 Uhr vor der Haus- oder Gartentür abgestellt ist, versehen mit einem Namenszettel, sodass die Helfer klingeln und eine Spende von fünf Euro abholen können. Wer nicht zuhause ist, kann die Spende auch überweisen, sollte dies aber auch auf dem Zettel vermerken. Bankverbindung: Liga Bank eG, IBAN: DE81 7509 0300 0002 1393 59, BIC: GENODEF1M05, Kennwort: Christbaumaktion. Sollte ein Baum vergessen werden, kann man noch am selben Tag anrufen unter der Handynummer 0151 / 503 523 49. Der Erlös dieser Aktion kommt dem Krankenhaus Alma Mater Gros Morne auf Haiti zugute, mit dem die Heilig-Geist-Kirche eine Partnerschaft pflegt. Im Pfarrbüro gibt es auch schon den Haiti-Kalender.