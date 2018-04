8. April 2018, 22:02 Uhr Pullach Vokal Ensemble in Pullach

In der Reihe "Sonntags um Sechs" ist kommendes Wochenende das Vokal Ensemble München in Pullach zu Gast. Der Chor wurde 1991 vom Pullacher Pfarrer Martin Zöbeley gegründet. Bis 2013 trat er mit dem Ensemble in vielen Konzerten auf. Nun ist der Chor wieder in Pullach zu hören, diesmal unter der Leitung seines neuen Dirigenten, Viktor Töpelmann. Der Chor bringt in der Jakobuskirche, Jakobusplatz 1, unter dem Titel "Evensong" englische Chormusik von Thomas Tallis, Orlando Gibbons, William Byrd und Charles Villiers Stanford zu Gehör. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr. Eintritt frei.