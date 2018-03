28. März 2018, 21:52 Uhr Pullach Sechs Villen, sechs Pools

An der Georg-Kalb-Straße in Pullach entstehen luxuriöse Häuser

Von Iris Hilberth, Pullach

Von außen betrachtet lässt sich kaum erahnen, welch großzügiges Areal sich hinter den hohen Mauern und dem hohen Bewuchs an der Georg-Kalb-Straße 12a in Pullach verbringt. Der Blick von oben allerdings verrät, dass sich dort ein überaus attraktives 15 000 Quadratmeter großes Areal mit unverbautem Blick auf die Isarauen befindet. Bislang steht hier eine "klassische Unternehmervilla mit Schwimmhalle", wie Architekt Gerhard Landau dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung erläuterte. Das Haus steht seit vielen Jahren leer, das Grundstück soll verkauft werden. Das Büro Landau und Kindelbach hat den Auftrag, dieses Grundstück in Großhesselohe zu überplanen. Seine Idee, hier eine Villenkolonie mit sechs luxuriösen Einfamilienhäusern zu errichten, wurde vom Gemeinderat befürwortet.

Das Konzept war schon mehrfach im Bauausschuss beraten worden, die Änderungswünsche des Gremiums wurden inzwischen eingearbeitet. So soll das große Grundstück in sechs Parzellen geteilt werden, vier von je 995 Quadratmetern und zwei mit 1 265 Quadratmetern. Statt sechs Zufahrten ist nun aber nur eine große Erschließung vorgesehen, um die Versiegelung möglichst gering zu halten. Die Gebäude sollen eine Firsthöhe von 10,5 Metern erhalten, für die sechs Villen darf auch jeweils ein Schwimmbad eingeplant werden. Der Idee, zusätzlich in den Grünflächen auch noch Schwimmteiche zu errichten, erteilte das Gremium allerdings eine Absage. Interessenten für die Grundstücke soll es bereits geben, manch einer liebäugelt laut Landauer gar mit dem Erwerb von zwei Parzellen, sodass eventuell insgesamt auch nur vier Häuser entstehen könnten.

Wilhelm Wülleitner von den Grünen bezeichnete das Konzept als "hervorragend gelungen", alle Befürchtungen seien ausgeräumt worden, "die Gebäude haben Qualität", lobte er. Auch Cornelia Zechmeister (Wir in Pullach, WIP) äußerte sich positiv: "Unseren Vorstellungen ist nachgekommen worden, so ist eine gute Bebauung dort möglich." Alexander Betz von der FDP bezeichnete das Gesamtkonzept ebenfalls als "überzeugend". Als einziger in dem Gremium sprach sich Betz allerdings für die Aufstellung eines Bebauungsplans aus. "Damit sind wir deutlich auf der sicheren Seite", sagte er. Die Verwaltung hatte dem Gremium die Möglichkeit eingeräumt, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten und eine Veränderungssperre zu erlassen. Die Mehrheit aber folgte dem Verwaltungsvorschlag, zum jetzigen Zeitpunkt darauf zu verzichten. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) erklärte: "Zum aktuellen Zeitpunkt ist das nicht erforderlich, wir behalten uns das ja vor."