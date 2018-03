19. März 2018, 21:58 Uhr Pullach Schwierige Suche nach einer Partnerin

Die Compagnie Nik zeigt das Stück "König & König"

Pullach - Eine Königin und ein junger Prinz, Mutter und Sohn - während die alte Dame sich endlich vom Regierungsalltag verabschieden will, entpuppt sich der entspannt in der Badewanne herumplanschende Prinz als Nesthocker und Taugenichts, der gar keine Lust zum Regieren hat und schon gar nicht darauf, sich eine geeignete Frau zu suchen. Der Königin indes reißt schließlich der Geduldsfaden. "Solange deine Gummi-Enten in meiner Badewanne schwimmen, machst du, was dir gesagt wird. Jeder Prinz in der ganzen Gegend ist verheiratet. Nur du nicht! Als ich so alt war wie du, war ich schon zweimal verheiratet!" Dem Prinzen bleibt folglich nichts anderes übrig als zu gehorchen und aus einer Vielzahl an Bewerberinnen die richtige Partnerin für seine künftige Aufgabe als König auszuwählen. Von diesem schwierigen Unterfangen erzählt das Theaterstück "König & König", das die Compagnie Nik nach Motiven des Kinderbuches von Linda de Haan an diesem Mittwoch, 21. März, im Bürgerhaus Pullach, Heilmannstraße 2, aufführt. Das Stück ist geeignet für Kinder von fünf Jahren an. Die Vorstellung beginnt um 10 Uhr. Karten gibt es im Bürgerhaus, ☎ 74 47 52-0.