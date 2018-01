9. Januar 2018, 22:00 Uhr Pullach Offenes Burgtor auf Schwaneck









Die Burg Schwaneck sei "der Stein gewordene Traum eines ausgewachsenen Kindskopfes, eines Mannes, der an die Romantik des Mittelalters glaubte", schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung: Es geht um den Bildhauer Ludwig von Schwanthaler. Am "Tag des offenen Burgtors", der am kommenden Samstag, 13. Januar, stattfindet, dürfen Besucher einen exklusiven Blick hinter die Mauern der Burg bei Pullach werfen und an einer musikalischen Führung teilnehmen, begleitet von Ensembles der Musikschule Pullach. Die Burgführung beginnt um 14 Uhr im Rittersaal und dauert etwa anderthalb Stunden. Der Eintritt ist frei. Eine Teilnahme ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an kontakt@burgundbuehne.de möglich.