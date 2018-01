1. Januar 2018, 21:45 Uhr Pullach Liebeslied im Walzertakt









Sie kommen zweifellos viel herum die Musiker der Ungarischen Kammerphilharmonie. Allein für ihre Neujahrskonzerte touren sie alljährlich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, gastieren in Wien, Salzburg, München und an diesem Samstag, 6. Januar, im Bürgerhaus Pullach, Heilmannstraße 2. "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" so der Titel des Konzerts, das um 20 Uhr beginnt. Mit Arien von Rossini, Puccini, Donizetti und Verdi sowie Duetten, Walzern und Liedern von Franz Lehár, Robert Stolz, Carl Millöcker und natürlich Johann Strauß, Vater und Sohn, will das aus Mitgliedern führender Orchester in Budapest bestehende Ensemble seinem Publikum einen beschwingten Start ins neue Jahr bescheren. Stimmlich komplettieren die Solisten Katerina Beranova, Sopran, und der Tenor Claus Durstewitz das orchestrale Klangerlebnis. Während Beranova schon mit Placido Domingo bei den Bayreuther Festspielen auftrat, singt Claus Durstewitz bundesweit regelmäßig mit großen Orchestern. Moderiert wird das Konzert von Dirigent Antal Barnás. Karten gibt es bei Reservix.