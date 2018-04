5. April 2018, 21:53 Uhr Pullach Hungerstreik für den Nachwuchs

Das Volkstheater "Lampenfieber" führt sein neues Stück auf

Höllriegelskreuth/Pullach - Die Liebe hat es manchmal schwer, wenn sich gleich die ganze Familie in die emotionalen Angelegenheiten der Jugend einmischt. Dass Basti, der Sohn von Helma und Erich, Sabine liebt, passt der Mutter gar nicht. Die Auserwählte ist nämlich die Stieftochter von Helmas Bruder, mit dem sie schon seit Jahren zerstritten ist. Dazu kommt, dass die im gleichen Haus lebende Tante Frieda sich unbedingt Kinder im Haushalt wünscht und dafür sogar in den Hungerstreik tritt. "Die Tante mag koan Fleischsalat" heißt die bayerische Komödie in drei Akten von Toni Lauerer, mit der das Ensemble des bayerischen Volkstheaters "Lampenfieber" an diesem Freitag, 6. April, 20 Uhr, im Brückenwirt, An der Grünwalder Brücke 1, Premiere feiert. Weitere Aufführungen sind an den Freitagen, 13., 20. und 27. April sowie an den Samstagen, 7., 14., 21. und 28. April zur gleichen Zeit. Einlass ist jeweils von 18 Uhr an. Karten können montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr telefonisch unter ☎ 95 92 80 10 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@volkstheater-lampenfieber.de reserviert werden. Die bestellten Karten müssen am Aufführungstag bis 19.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.