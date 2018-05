3. Mai 2018, 21:54 Uhr Pullach Helden für elf Tage

Die Münchner Autorin Lena Gorelik liest in Pullach und sitzt in der Jury des Kurzgeschichten-Wettbewerbs.

Das fünfte Internationale Jugendliteratur-Festival steht unter dem Motto "About Heroes"

Von Udo Watter, Pullach

Der österreichische Schriftsteller Arthur Schnitzler soll sich einst gegenüber seinem französischen Dichterkollegen Arthur Rimbaud so geäußert haben: "Du fragst mich, was soll ich tun? Und ich sage: Lebe wild und gefährlich, Arthur." Anders gesprochen: Gäbe es dafür eine Ausbildung, wäre es vermutlich der Berufswunsch vieler: Held.

Helden. Heroes. Davon gibt es viele Spielarten. Strahlende Sieger, rebellische Außenseiter, Einzelkämpfer, Helden des Alltags, Working Class Heroes, Heroes just for one day, wie David Bowie singt, oder die vielleicht coolsten von allen, die Antihelden à la Bogart. Was sie aber in gewisser Weise vereint, ist der Vorbildcharakter ihrer Handlungen, das Herz, der Wille, dem Alltag das Grau zu entreißen und aus dem Leben ein Abenteuer zu machen. "Sie bewegen uns zu mehr Mut, Kampfgeist, Menschlichkeit oder - vielleicht am schwierigsten - 'einfach nur' dazu, man selbst zu sein. Und weil Helden so verschieden sein können, wird es auch nie langweilig über sie zu lesen", erklärt Eveline Petraschka.

Zum bereits fünften Mal hat die Leiterin der Charlotte-Desseker-Bücherei Pullach das Internationale Jugendliteratur-Festival in der Gemeinde auf die Beine gestellt und dieses Jahr lautet das Motto "About Heroes". Petraschka ist es wiederum gelungen, einige spannende Vertreter des YA-Genres (Young Adult Fiction) ins Isartal zu holen, die während des Festivals vom 7. bis zum 17. Mai dort auftreten werden.

Zur Eröffnungsparty, die erstmals im Treibhaus im Pullacher Bürgerhaus steigt, sind zwei Experten für Zeitreisen eingeladen: Thomas Thiemeyer ("Evolution") und Ella Blix ("Der Schein") werden am kommenden Montag, 7. Mai, dort aus ihren Büchern lesen, der Abend steht unter dem Motto "Travellers between worlds" und beginnt um 18.30 Uhr. Die Niederländerin Erna Sassen, mehrfach für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, präsentiert am Dienstag, 8. Mai, ihr neues Coming-of-Age-Buch: "Keine Form, in die ich passe." Am Mittwoch, 9. Mai, stellt Fantasy-Autorin Alana Falk aus München ihr Buch "Sternenfinsternis" vor und die US-Amerikanerin Katherine McGee ihr erfolgreiches, dystopisches Werk "Beautiful Liars" - "Verbotenen Gefühle": Schauplatz ist darin ein tausendstöckiger Super-Wolkenkratzer in New York 2118. Die Etage bestimmt die soziale Stellung. Die Armen leben unten, die Reichen oben. Hinter der glitzernden Fassade verbergen sich skandalöse Geheimnisse, verbotene Liebschaften - und ein Mörder.

Von abenteuerlichen Roadtrips erzählen am 14. Mai die Münchnerinnen Lena Gorelik - deren Buch "Mehr Schwarz als Lila" für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 nominiert ist - und Mercedes Lauenstein ("Blanca"). Von Stars und Road Travellers geht es thematisch weiter zu fernöstlichen Adventurers: Chris Bradford stellt am 16. Mai, via interaktiver Show sein Buch "Best of Samurai" vor. Und nicht zuletzt wird am 17. Mai ein Klassiker der Jugendliteratur präsentiert: Der Weltbestseller "Im Meer schwimmen Krokodile" des Italieners Fabio Geda. Für die Übersetzung und Moderation des Abends zeichnet Christiane Burkhardt verantwortlich.

Zudem fällt an diesem Abend die Entscheidung im Kurzgeschichten-Wettbewerb "Helden? Helden!". Mitmachen dürfen 14- bis 21-jährige, eingereicht werden können Kurzgeschichten mit maximal fünf Seiten bis Montag, 14. Mai. Die PDF-Datei soll geschickt werden an: eveline.petraschka@pullach.de. Teilnehmer aus dem Otfried-Preußler-Gymnasium senden ihre Geschichte an s.simon@opg-pullach.de. In der Jury sitzt unter anderem Lena Gorelik. Zu gewinnen gibt es Büchergutscheine, und auf den Sieger wartet eine Überraschung. Die drei Favoriten lesen am 17. Mai um den ersten Preis - quasi junge Helden der Prosa.

Weitere Informationen gibt es unter https://pullach.bibliotheca-open.de.